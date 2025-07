Treni cancellati e percorsi modificati a Roma e nel Lazio il 16 e 17 luglio 2025: orari e tratte coinvolte

Al via i lavori di manutenzione in alcune stazioni di Roma e nel Lazio: mercoledì 16 e giovedì 17 luglio 2025 sono previste cancellazioni e modifiche ai treni. Ecco gli orari e le tratte coinvolte.

Per le intere giornate di oggi e domani, mercoledì 16 e giovedì 17 luglio 2025 sono previsti lavori di manutenzione i alcune stazioni di Roma e del Lazio programmati dalla Rete Ferroviaria Italiana. La circolazione ferroviaria, per questa ragione, subisce delle modifiche con variazioni di percorso e cancellazioni delle corse. Scopriamo quali.

Treni cancellati o modificati a Roma e nel Lazio per lavori: gli orari

Come comunicato con una nota da Trenitalia, i lavori di manutenzione sono stati organizzati per mercoledì 16 e giovedì 17 luglio 2025. I possibili disagi, dovuti alle cancellazioni e alle variazioni di percorso, riguardano entrambe le giornate, dalla mattina fino alla serata. Per cercare di sopperire al disservizio, però, sono state attivate le navette sostitutive.

Quali corse e tratte sono cancellate mercoledì 16 e giovedì 17 luglio 2025 a Roma e nel Lazio

Sono diverse le corse e le tratte coinvolte nei disservizi di oggi e domani. In particolare, durante la mattina dalle ore 8.40 fino alle 11 circa, per lavori nella stazione Ostiense, alcuni treni Leonardo express e delle linee FL3 Roma Cesano e Roma – Vigna Clara potranno subire cancellazioni, limitazioni e variazioni.

Solo nella mattina di giovedì, per gli stessi lavori, invece, sono coinvolti anche alcuni treni delle linee FL1 Orte – Roma-Fiumicino Aeroporto. Le tratte a rischio sono:

Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma – Fiumicino che subiscono limitazioni di percorso e/o cancellazioni;Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e viceversa;

Viterbo – Anguillara/Bracciano/Cesano/La Storta – Roma/Monterotondo che subiscono variazioni di percorso e/o cancellazioni;

Leonardo express fra Roma Termini – Fiumicino Aeroporto e Fiumicino Aeroporto – Roma Termini che sono cancellati;

Roma Ostiense – Vigna Clara con treni che sono cancellati.

Lavori di manutenzione in stazione: attivate navette sostitutive

Per cerca di sopperire ai disservizi, in alcuni casi sono state attivate le navette sostitutive.

Per quanto riguarda i treni regionali delle relazioni Viterbo – Anguillara/Bracciano/Cesano/La Storta – Roma/Monterotondo è previsto servizio bus tra Roma Ostiense e Viterbo P.F, Roma Ostiense e Cesano e Roma Ostiense e Roma S.Pietro. Allo stesso modo, per la tratta della Leonardo Express è previsto servizio bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto e viceversa.

Nella giornata di oggi sono previste corse con bus tra Ostiense e Viterbo Porta Fiorentina, Ostiense e Cesano, Termini e Fiumicino Aeroporto e Ostiense – San Pietro.

Solo nella mattina di giovedì, per gli stessi lavori, saranno coinvolti anche alcuni treni delle linee FL1 Orte – Roma-Fiumicino Aeroporto con le corse dei bus tra le stazioni di Ostiense e Fiumicino Aeroporto.

Per controllare l'andamento dei treni e dove sono si trovano le fermate dei bus sostitutivi è possibile consultare il sito di Trenitalia.