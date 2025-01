video suggerito

Treni Alta Velocità Roma – Napoli rallentati per un guasto sulla linea a Cassino: caos e ritardi Ancora caos e ritardi sui treni Alta Velocità, stavolta per un guasto alla linea nei pressi di Cassino. A farne le spese stavolta è la linea Roma – Napoli, con rallentamenti fino a venti minuti.

A cura di Natascia Grbic

Ancora problemi con i treni oggi, 17 gennaio. Trenitalia ha informato che a partire dalle 7.40 la circolazione è rallentata in direzione Napoli per un guasto alla linea nei pressi di Cassino. Secondo quanto riportato dall'azienda, i treni Alta Velocità possono subire ritardi fino a venti minuti. L'intervento dei tecnici è in corso per ripristinare la viabilità ferroviaria nel più breve tempo possibile, ma al momento non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Nei giorni scorsi il traffico ferroviario ha subito un numero molto alto di guasti e ritardi non solo a Roma, anche a Milano e alla stazione di Napoli, con rallentamenti fino a sessanta minuti e corse cancellate. Guasti che si sono susseguiti un giorno dopo l'altro e che continuano, come testimonia il guasto di stamattina nei pressi di Cassino.

L'esposto di Ferrovie dello Stato

Sono giorni ormai che i guasti sulla rete ferroviaria sono costanti, tanto che Ferrovie dello Stato ha parlato di ‘anomalia' e presentato una denuncia alle autorità per sospetto boicottaggio. "Alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette – – la nota dell'azienda – Fs ha preparato un esposto-denuncia che ha depositato presso le autorità competenti: in particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo". Non solo: anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato di ‘complotto' e ‘rivolta sociale‘, facendo intendere che non si tratterebbe di guasti, ma di sabotaggi.