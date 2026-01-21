Trema la terra nel Frusinate, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 a Veroli: scuole chiuse

“Abbiamo sentito un’esplosione e siamo scesi in strada”, paura in Ciociaria per una scossa di terremoto a Veroli nella serata di martedì 20 gennaio.

Paura nel Frusinate dove ieri sera, verso l'ora di cena di martedì 20 gennaio 2026, c'è stata una scossa di terremoto. Poco dopo il terremoto in Valle d'Aosta, una scossa con la stessa magnitudo è stata avvertita dalla popolazione nella regione Lazio, in provincia di Frosinone, con epicentro a tre chilometri a sud est da Veroli. La scossa, di magnitudo 3.3, è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6673, 13.4325 ad una profondità di 10 km.

"Lo abbiamo sentito tutti e abbiamo avuto paura: è stato come un'esplosione, lo abbiamo sentito forte e chiaro", hanno dichiarato alcuni residenti che, dopo il boato, sono scesi in strada.

Terremoto in Ciociaria, dove è stata avvertita la scossa

Dopo la scossa di terremoto sui social sono arrivati numerosi segnalazioni da comuni della Ciociaria e della zona confinante dell'Abruzzo. In molti hanno espresso preoccupazione: la mente, per alcuni, sarà tornata ai racconti dei nonni più anziani sul tragico terremoto della Marsica del 1915 che, oltre ai territori abruzzesi e alla Valle del Liri, coinvolse la stessa zona.

In particolare la scossa potrebbe essere stata avvertita, come riporta lo stesso Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia, nei comuni più vicini. Entro i primi 20 chilometri dall'epicentro, in particolare, si trovano i comuni di Boville Ernica, Torrice, Ripi, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Strangolagalli, Arnara, Castelliri ed Alatri, ma non è escluso che sia stato avvertito anche in altre zone limitrofe.

Scossa di terremoto a Veroli, scattano i controlli: scuole chiuse in città

Non appena registrata la scossa di terremoto sono scattati i controlli nella zona di Veroli. "Stanno proseguendo le verifiche sul territorio comunale al fine di monitorare attentamente la situazione generale in seguito alla scossa di terremoto registrata – ha scritto in una nota su Facebook il sindaco del comune, Germano Caperna – A tal proposito è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), per garantire il coordinamento delle attività di controllo e di monitoraggio. In via esclusivamente precauzionale, al fine di consentire lo svolgimento di controlli accurati sugli edifici scolastici, ho firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio. Al momento non si registrano segnalazioni di danni o situazioni di criticità. La situazione resta costantemente monitorata".