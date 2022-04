Tredicenne accerchiato e rapinato da cinque ragazzini col volto coperto: “Dacci il telefono” I cinque sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

A cura di Natascia Grbic

Lo hanno avvicinato mentre stava passeggiando con un amico, e lo hanno minacciato per farsi consegnare il cellulare, un iPhone. Vittima della rapina, un ragazzino di 13 anni: gli autori del furto sono suoi coetanei, ragazzini anche loro di 13 anni residenti in una casa famiglia di Roma. Individuati grazie alle telecamere, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Indagini sono in corso per verificare se i giovani abbiano rapinato altri ragazzi nella zona, o se quello ai danni del 13enne fosse il loro primo furto.

Rapinano un ragazzino e scappano: le indagini dei carabinieri

L'episodio risale al 17 marzo: erano circa le 21.30, e il 13enne stava passeggiando con un amico a Casal Palocco. Una sera come tante, che non pensava potesse prendere una piega spaventosa. A un certo punto entrambi sono stati avvicinati da un gruppo comporto da cinque ragazzini, tutti loro coetanei, travisati con cappuccio e mascherina. Gli hanno intimato di dare l'iPhone, si sono fatti dire il codice di sblocco, dopodiché si sono allontanati, facendo perdere le loro tracce. Quando il 13enne è tornato a casa ha raccontato tutti ai genitori, che hanno così deciso di portarlo dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari della stazione di Roma Casal Palocco li hanno identificati in poco tempo sopratutto grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e al racconto dei testimoni che hanno assistito alla scena. Durante la perquisizione nella casa famiglia sono stati trovati gli abiti indossati al momento della rapina. Tutti e cinque sono stati denunciati.