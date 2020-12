Si chiamava Christian Ricci l'uomo investito questa mattina sulla via Pontina. Il 40enne lavorava come operaio a Pomezia proprio a pochi chilometri dal luogo della tragedia, è probabile che al momento dell'investimento (avvenuto intorno alle 6 del mattino) stesse andando al lavoro. Ricci, che risiedeva a Cisterna di Latina, è morto dopo essere stato colpito da due auto al km 33 della Pontina, tra via Strampelli e via Pontina Vecchia. Per lui non c'è stato nulla da fare: gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno provato senza successo a rianimarlo. Purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Grande il cordoglio tra i familiari e gli amici, increduli per la tremenda tragedia che ha colpito il loro amico, sceso dalla macchina dopo che questa ha avuto un guasto e si è fermata sulla Pontina. Un incidente simile a quello avvenuto due settimane fa sempre sulla via Pontina, quando un uomo sceso dall'auto in panne è stato travolto da un tir intorno alle 6 del mattino.

Christian Ricci travolto da due auto sulla Pontina

Sul posto, per i rilievi del caso, è arrivata la Polizia Stradale. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, Christian Ricci sarebbe sceso dalla sua macchina che si era fermata per un guasto. Il corpo, trovato a circa due chilometri di distanza dalla vettura, ha portato a pensare che Ricci si era allontanato a piedi per cercare aiuto. E che, all'altezza del km 33, abbia provato ad attraversare la carreggiata per andare al benzinaio Agip e chiedere una mano a qualcuno. Purtroppo, non è andata come sperava. Ricci è stato travolto prima da un'auto, e poi da una seconda che in quel momento sopraggiungeva sempre sulla Pontina. È morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.