Gli sparano alle gomme per fermarlo a San Pietro: guidava ubriaco e drogato Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni il 39enne alla guida della Bmw che ha seminato il panico a San Pietro. Guidava ubriaco e drogato.

A cura di Alessia Rabbai

La Bmw coinvolta nell’inseguimento a San Pietro

È risultato positivo ai test per alcol e droga nel sangue il trentanovenne albanese alla guida della Bmw che ieri mattina ha seminato il panico a San Pietro, travolgendo con l'auto le transenne di via Paolo VI prima dell'Angelus di Papa Francesco. Dopo il fermo congiunto di polizia e carabinieri, è stato condotto all'ospedale Santo Spirito dove, piantonato, è stato sottoposto agli esami di rito. Ha trascorso la notte nelle celle della Questura e oggi comparirà davanti all'Autorità Giudiziaria, processato per direttissima. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni.

L'insegnumento con sparatoria e il fermo dell'automobilista a San Pietro

Una volante dei reparti speciali antiterrorismo Uopi lo ha aspettato in via Gregorio VII e altre due lo hanno tallonato da dietro, fino a quando il conducente della Bmw è stato ammanettato e arrestato. L'operazione condatta in sinergia dalla Polizia di Stato e dai carabinieri ha permesso di fermare l'automobilista trentanovenne. Le forze dell'ordine sono infatti intervenute agendo senza sapere a cosa stessero andando incontro, se appunto si trattasse di una persona che guadava oltre i limiti di velocità, oppure se il conducente fosse un terrorista, che aveva come obiettivo il Vaticano. Un'ipotesi successivamente scartata. Gli agenti sono entrati in azione con pistole e mitra e sono scattati i protocolli anti terrorismo. L'automobilista è stato notato mentre sfrecciava pericolosamente lungo via della Conciliazione e non si è fermato all'alt dei carabinieri.

Scattato l'allarme le forze dell'ordine sono piombate sull'auto: prima un militare è riuscito a sparare contro le ruote, per agevolare l'intervento e rendendogli difficoltoso proseguire. I poliziotti lo hanno braccato, armati con pistole e mitra lo hanno accerchiato, scendendo di corsa dalle auto di servizio e dispondendosi intorno ad ogni lato della macchina. Altri colleghi si sono posizionati intorno, per impedirgli qualsiasi via di fuga. Il conducente non voleva scendere così prima gli hanno chiesto di venire fuori da solo dall'abitacolo, poi al suo rifiuto sono riusciti ad aprire la portiera tenendolo sotto tiro e lo hanno fermato non senza difficoltà, in quanto si è opposto alla richiesta di abbandonare il veicolo. Poliziotti e carabinieri lo hanno infine tirato fuori e lo hanno fermato, immobilizzandolo con l'aiuto dei taser. Alla scena hanno assistito alcuni cittadini, che hanno ripreso i poliziotti in azione con gli smartphone. Il traffico nella zona circostante è stato bloccato durante l'operazione, non risultano persone ferite.