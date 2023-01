Travolge due bimbi e una donna su via Nomentana e scappa, poi aggredisce una vigile: arrestato Un uomo è stato arrestato dopo aver seminato il panico questo pomeriggio su via Nomentana, investendo due bambini e una donna. Ha poi cercato di scampare all’arresto aggredendo una vigile.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Paura questo pomeriggio a Roma, dove un uomo ha investito due bambini con la sua auto in via Nomentana ed è scappato, lasciando i piccoli di sette e undici anni a terra senza prestare soccorso. Poco dopo ha colpito anche una donna di sessant'anni, schiantandosi poi contro una macchina in sosta. Quando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale III Gruppo Nomentano sono intervenuti, l'uomo ha aggredito una vigile prendendola a pugni per cercare di scampare all'arresto. Gli agenti lo hanno bloccato e lo hanno arrestato: in questo momento si trova negli uffici del gruppo di zona, in attesa che il fermo sia convalidato.

I due bambini investiti dall'uomo, alla guida di una Dacia Dokker, sono stati portati in ospedale al Bambino Gesù per la dinamica, ma non sono in pericolo di vita. Gravi le condizioni della donna investita subito dopo, ma non è in pericolo di vita. Ricoverata in codice giallo anche l'agente colpita dal 60enne.

Il 60enne sarà sottoposto agli esami di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Sotto shock le persone che hanno assistito all'incidente, avvenuto all'altezza di via Giampiero Arci, e che sono corse a prestare soccorso ai feriti. L'uomo, infatti, non ha dato segno di voler arrestare la sua corsa, nemmeno dopo aver investito i bambini, travolti e lasciati feriti a terra. Non si è fermato nemmeno quando ha investito una donna e si è schiantato contro una Fiat Panda parcheggiata, cercando di fuggire e picchiando l'agente intervenuta sul posto. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che formalizzeranno le accuse nei suoi confronti. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dal giudice per provare a capire il motivo del suo comportamento.