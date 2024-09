video suggerito

Terribile incidente sulla Casilina fra due auto a Cassino: conducenti in ospedale Paura a Cassino, dove, lungo la via Casilina, due automobili si sono scontrate. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Terribile incidente fra due auro sulla via Casilina, nella zona di Cassino. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo scontro fra le due automobili nella giornata di ieri, sabato 14 settembre 2024, nel corso del primo pomeriggio. Ciò che è certo è l'arrivo, in breve tempo, del personale di soccorso per aiutare i due conducenti delle automobili rimaste coinvolte nell'incidente, immediatamente trasportati in ospedale d'urgenza.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nel corso del pomeriggio lungo la via Casilina quando le due auto si sono scontrate. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. Gli agenti della polizia hanno immediatamente raggiunto il luogo dell'incidente e si sono messi subito al lavoro per cercare di chiarire la dinamica esatta dello scontro.

Le due automobili rimaste coinvolte, una utilitaria e una berlina, si sono scontrate per cause ancora sconosciute alle forze dell'ordine. Lo scontro è stato, come riporta la testata online Ciociaria Oggi.it, piuttosto violento.

Come stanno i conducenti delle due automobili

Una volta scattato l'allarme, oltre agli agenti della polizia sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario del 118. Medici e infermieri si sono precipitati verso i conducenti delle due automobili, che sono stati trasferiti in ospedale d'urgenza, per ricevere le cure necessarie.

Nel corso delle operazioni di soccorso, da quando si sono scontrate le due automobili, si è formato in breve tempo una lunghissima fila di automobili. Traffico in tilt per alcune ore.