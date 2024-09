Armato di ascia e ubriaco aggredisce due fidanzati sulla Cassia: arrestato per tenmtato omicidio

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'ascia dell'aggressione sequestrata dai carabinieri

Armato di ascia e ubriaco, ha aggredito una coppia di fidanzati lungo via Cassia a Roma. I carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone hanno arrestato uomo di quarantatré anni, che dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

I fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 14 settembre, e sono avvenuti in zona Tomba di Nerone. Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 19.30 e i due fidanzatini stavano passeggiando lungo via Cassia quando l'uomo, ubriaco, li ha presi di mira, si è avvicinato e ha cominciato ad insultarli. Poi li ha aggrediti all'altezza del civico 700, prima gli ha lanciato contro una bottiglia di vetro e poi li ha rincorsi con un'ascia, gridandogli "ti ammazzo".

Una scena da film horror quella avvenuta a Roma Nord, come hanno raccontato anche alcuni residenti. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine per un'aggressione in corso. Altri cittadini hanno si sono subito recati alla stazione dei carabinieri di via Vibo Mariano, che sono intervenuti immediatamente. I militari hanno raggiunto l'uomo e lo hanno bloccato, disarmandolo e mettendolo in sicurezza. Aveva con sé l'ascia, che aveva utilizzato per aggredire i due fidanzati.

Lo hanno portato in caserma, preso le sue generalità e arrestato, su indicazione della Procura della Repubblica di Roma. Lo hanno poi portato nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana in caserma, l'ascia è stata sequestrata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, i due fidanzati non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, ma si è trattato solo di un grande spavento.