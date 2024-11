video suggerito

Trasferta vietata ai tifosi della Lazio, Gualtieri chiama sindaca di Amsterdam: "Non sono antisemiti" Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha voluto chiamare Femke Halsema, la sindaca di Amsterdam, in seguito alla decisione di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio per la partita con l'Ajax in programma per il prossimo 12 dicembre.

A cura di Natascia Grbic

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha telefonato alla prima cittadina di Amsterdam, Femke Halsema, in seguito al divieto di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio in occasione della partita con l'Ajax in programma per il 12 dicembre.

"Pur comprendendo i timori seguiti alle recenti violenze e al clima creatosi ad Amsterdam, dopo la partita dello scorso 7 novembre, il sindaco ha voluto rassicurare Halsema che la stragrande maggioranza dei tifosi laziali non ha alcun legame con posizioni antisemite, razziste e violente e che le azioni di una piccola minoranza di tifosi non può consentire alcuna generalizzazione – spiega il Campidoglio in una nota – Gualtieri ha anche specificato alla sindaca che la società guidata dal presidente Lotito è una società sana ed è da sempre fortemente impegnata ad emarginare queste frange estremiste che danneggiano l'immagine della squadra e della città, un fenomeno purtroppo presente in tante tifoserie calcistiche. Il Sindaco, pur rispettando la decisione di Halsema, si è anche detto disponibile a qualunque forma di collaborazione, qualora potessero emergere disponibilità a rivedere la decisione presa anche per tutelare le migliaia di tifosi della Lazio che hanno già speso soldi per organizzare la trasferta. Il colloquio tra i due sindaci si è svolto con toni cordiali ed amichevoli".

La decisione è stata presa dalla sindaca di Amsterdam, dal capo della polizia e dal procuratore capo, con la motivazione che "alcuni tifosi della S.S. Lazio sono noti per le loro simpatie di estrema destra e fasciste e per le loro espressioni antisemite e razziste. In particolare hanno fatto il saluto hitleriano, hanno esposto svastiche e hanno insultato l'effigie di Anna Frank". "I tifosi della Lazio non sono benvenuti ad Amsterdam. Il rischio di espressioni (criminali) di estrema destra, antisemite, razziste e disordini pubblici è troppo alto". Per la prima cittadina e i vertici di polizia, sarebbe troppo alto il rischio per l'ordine pubblico, specialmente dopo quanto accaduto in seguito al match tra tifosi dell'Ajax e Maccabi Tel Aviv, con scontri tra ultras di estrema destra israeliana e sostenitori della causa palestinese.