Trascinato in mare dalla corrente ad Anzio, Alfredo si sente male e muore davanti alla compagna

A cura di Alessia Rabbai

Alfredo Baccarini

Tragedia ad Anzio, dove un uomo è morto in mare. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 16 giugno, e sono avvenuti sul litorale Sud della provicia di Roma. A perdere la vita è Alfredo Baccarini, sessantaseienne di Lanuvio, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Una volta tirato fuori dall'acqua, i sanitari intervenuti in suo soccorso non hanno potuto fare altro che constarne il decesso.

Alfredo e la moglie trascinati dalla corrente

Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Alfredo erano circa le ore 16, il sessantaseienne stava trascorrendo qualche ora in spiaggia insieme alla compagna, una giornata che è culminata invece in tragedia. La coppia si è concessa un bagno refrigerante, entrambi stavano nuotando quando, improvvisamente, forse a causa della corrente, ha avuto difficoltà ad uscire. Ad intrevenire in loro aiuto sono stati alcuni bagnanti, che l'hanno riportato Alfredo a riva. Ma una volta sul bagnasciuga ha perso i sensi e non si è più ripreso.

A nulla sono seriviti i tentativi di rianimarlo. Presenti sul posto i sanitari, la capitaneria di porto e i carabinieri di competenza territoriale. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso, del quale al momento non si conoscono le cause. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se procedere con l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce su quanto successo.

Giovedì scorso una prof è morta in mare a Ladispoli

Alfredo Baccarini è la seconda vittima del mare in pochi giorni in provincia di Roma. Solo giovedì scorsco 13 giugno c'è stata un'altra tragedia, in questo frangente è successo sulla spiaggia di Torre Flavia, a Ladispoli, dove Maria Cesarea Petracca, detta Sara, una professoressa d'Inglese di sessantadue anni, che insegnava in provincia di Viterbo, è morta mentre stava facendo il bagno, dopo essere stata spinta dalla corrente contro gli scogli.