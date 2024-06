Maria Cesarea Petracca la prof morta in mare contro gli scogli a Ladispoli: quando si tiene il funerale

video suggerito

Beatrice Tominic

L'insegnante morta in mare a Ladispoli, Maria Cesarea Petracca.

Si tengono il prossimo martedì 18 giugno 2024 i funerali di Maria Cesarea Petracca, l'insegnante morta dopo essere stata sbattuta contro gli scogli a Ladispoli. La donna, conosciuta da tutti semplicemente come Sara, si trovava sulla spiaggia di Torre Flavia quando ha deciso di andare a fare un bagno in mare, nel pomeriggio di giovedì 13 giugno. Ma poi c'è stato l'incidente. La donna è stata sbattuta contro gli scogli ed ha perso la vita.

I funerali della prof di inglese morta contro gli scogli

Non appena appreso dell'accaduto, le comunità di Capranica, dove viveva e aveva insegnato per molto tempo e quella di Ronciglione, dove insegnava oggi, si sono strette in un caloroso addio. Le celebrazioni del funerale si tengono martedì prossimo, 18 giugno 2024 alle 15.30, nel duomo di Ronciglione, comune in cui insegnava Petracca.

"Una docente stimata nel mondo della scuola, la sua perdita è stata una disgrazia – ha dichiarato il sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni – Non ci sono parole, solo tristezza. Era una grande persona". Sotto shock, oltre alle comunità di Ronciglione e Capranica, anche Ladispoli, dove è avvenuto il terribile incidente in mare.

Chi era Maria Cesarea Petracca

Aveva 62 anni e lavorava come docente di inglese. Dopo aver insegnato nella scuola primaria Francesco Petrarca di Capranica, comune in cui risiedeva, Petracca aveva cambiato scuola. Nell'ultimo periodo era professoressa di inglese nella scuola media Ettore Petrolini del vicino comune di Ronciglione.

L'incidente a Torre Flavia

Aveva da poco finito gli scrutini quando con una sua amica e collega ha deciso di rilassarsi al mare. Si trovavano entrambe in acqua quando è arrivata l'onda che le si è rivelata fatale. L'impatto che le ha scagliate contro gli scogli è stato troppo forte, le lesioni troppo gravi: per lei non c'è stato niente da fare. La collega, invece, è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, dove è ancora ricoverata, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

A soccorrere le donne, tre agenti della polizia locale di Roma Capitale durante un pattugliamento sul litorale dopo aver sentito le urla dei bagnanti. Sul posto sono presto arrivati anche guardia costiera di Civitavecchia, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna.