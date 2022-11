Tramonto mozzafiato a Roma: il cielo si tinge di rosa, blu e viola e sembra un quadro Uno spettacolo della natura è il suggestivo tramonto di sabato 12 novembre. Tantissimi utenti lo hanno immortalato, condividendo gli scatti sui social.

A cura di Alessia Rabbai

Il tramonto di sabato 12 novembre (Foto Facebook di Valentina Rossi)

Tramonto mozzafiato a Roma, dove il cielo si è tinto di blu, rosa e viola. Uno spettacolo della natura quello di sabato 12 novembre, che ha lasciato a bocca aperta tantissime persone. Sui social network sono comparse foto e video di chi, con gli occhi verso l'alto, si è goduto la vista. Ieri pomeriggio il sole è tramontato una manciata di minuti prima delle 17. Una sabato nuvolso e fresco, che ha invogliato in molti a restare a casa, godendosi i primi camini accesi o a fare un giro al chiuso per i negozi in centri commerciali e gallerie, alcuni dando un'occhiata alle proposte natalizie.

Il tramonto a Trastevere (Foto di Corsi di Teatro Fiumicino)

Per chi era fuori, magari a portare a spasso il cane, a correre o in auto, ha visto il cielo colorarsi da un momento all'altro in maniera suggestiva: le nubi si sono tinte di rosso, viola, rosa e blu e hanno assunto l'aspetto di un quadro. Bellissimo guardare il cielo a Trastevere, sopra Piazza del Popolo alla Terrazza del Pincio, con vista San Pietro o dal Gianicolo. Uno spettacolo che ha incantato i cittadini, i quali si sono fermati ad ammirarlo dove si trovavano o hanno raggiunto appositamente dei punti strategici sgrombri da alberi o palazzi, per poterlo fotografare. Il risultato sono degli scatti meravigliosi, che hanno pubblicato sui social network, ricevendo tantissimi commenti e condivisioni.

Il tramonto sul Lago di Bracciano a Trevignano Romano (Foto di Luca Galloni)

"Uno spettacolo il tramonto stasera, viola e blu non lo avevo mai visto" scrive un utente che condivide le sue foto su Facebook. "Dev'esserci senz'altro un pittore che lo ha dipinto, il tramonto stasera è troppo bello, ha dato il meglio di sé" scrive una ragazza. "La natura nonostante sia profondamente deturpata dall'essere umano, ancora ha la generosità di fare questi regali grandiosi, che riempiono l'anima". Immagini che arrivano da diverse zone di Roma, dalla sua provincia e dal Lazio, dai laghi e dal litorale.