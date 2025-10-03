Tram sospesi in tutta Roma dal 6 ottobre al 7 dicembre: info sui bus sostitutivi

Immagine di repertorio

Le linee dei tram saranno sospese in tutta Roma da lunedì 6 ottobre a domenica 7 dicembre 2025 per lavori lungo la Tangenziale Est. A sostituirle saranno i bus, che aumenteranno le corse, il servizio sostitutivo sarà completamente gratuito. Si tratta di interventi di manutezione straordinaria che Anas ha in programma di realizzare nel tratto sopraelevato. Il servizio tranviario sarà sospeso su tutto il territorio della città, perché i ponteggi in via Prenestina impediranno l'uscita dei tram dal deposito. I lavori inoltre prevedono anche la disattivazione della rete aerea di alimentazione. Fino ad oggi è stato rinnovato il 30% dei binari, circa 20 chilometri su un totale dell’intera rete tramviaria della Capitale di 64 chilometri. Restano da rinnovare 15 chilometri nei prossimi tre anni.

"Gli interventi sono fondamentali per garantire la manutenzione di una delle infrastrutture più importanti della città. Il cantiere è arrivato a una fase in cui le lavorazioni interferiscono con la rete elettrica dei tram: una condizione che rende temporaneamente incompatibile l’esercizio del servizio tranviario. Per questo motivo si è reso necessario sospendere il servizio" ha spiegato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Gli interventi per un importo di circa 600 mila euro, saranno organizzati su più turni, anche notturni e di sabato.

Tram sostituiti con il potenziamento dei bus

Le sei linee di tram saranno sostituite da bus con numero di corse aumentato. Nei giorni feriali il servizio sostitutivo garantirà:

Linea 2: 444 corse giornaliere in confronto ai 337 tranviari (+32%);

444 corse giornaliere in confronto ai 337 tranviari (+32%); Linea 3: 325 corse giornaliere rispetto alle 180 corse del tram (+80%)

325 corse giornaliere rispetto alle 180 corse del tram (+80%) Linea 5: 248 corse in confronto alle 189 tranviarie (+31%)

248 corse in confronto alle 189 tranviarie (+31%) Linea 8: 824 corse rispetto alle 323 del tram (+155%)

824 corse rispetto alle 323 del tram (+155%) Linea 14: 316 viaggi giornalieri rispetto ai 242 del tram (+31%)

316 viaggi giornalieri rispetto ai 242 del tram (+31%) Linea 19: 208 corse giornaliere rispetto alle 178 su rotaia (+17%)

I lavori in programma sulla Tangenziale Est

I lavori di ammodernamento dei binari riguarderanno diversi punti della rete cittadina. In particolare, le manutenzioni straordinarie saranno tre: il rinnovo dell'armamento dei binari, le sottostazioni e degli scambi di Celio, Ostiense e Galeno. Interventi inizialmente previsti per il 2026, ma che saranno effettuati in questo periodo, per evitare altre interruzioni. Gli interventi saranno sull'sull’intradosso della Tangenziale Est, lungo la Circonvallazione Tiburtina. Il cantiere riguarda il tratto compreso tra via Prenestina e viale dello Scalo San Lorenzo, con la verniciatura protettiva delle travi e dei pilastri, il ripristino delle parti in calcestruzzo deteriorate e la sostituzione dei pluviali.