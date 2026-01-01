Tragico schianto frontale a Fiuggi, nell’incidente muore una donna: aveva 69 anni

Immagine di repertorio

Terribile incidente sulle strade del Lazio in questa prima mattinata nel 2026. Oggi, primo gennaio, nella mattina di Capodanno, due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la via per il lago di Canterno, nel Frusinate. Lo schianto è avvenuto nel territorio di Fiuggi. L'impatto violentissimo è risultato fatale a una sessantanovenne che si trovava a bordo di uno dei veicoli: si tratta di una turista romana che ha perso la vita sul colpo. Al volante dell'altra vettura coinvolta si trovava una ventitreenne.

Tragico incidente fatale nella Regione Lazio: si tratta del primo incidente dell'anno e ha già portato con sé la vittima. A scontrarsi, nel Frusinate, poco più a nord del capoluogo di provincia di Frosinone due automobili che stavano viaggiando lungo la via che porta al lago di Canterno. Le due vetture si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo, poco prima di mezzogiorno, nel territorio che fa parte del comune di Fiuggi.

Una delle due automobili viaggiava verso il lago di Canterno, l'altra in direzione Fiuggi, quando si sono schiantate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo e, non appena compreso l'accaduto, gli automobilisti che si sono trovati davanti l'incidente, hanno fatto scattare l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta segnalato il terribile incidente sul luogo sono arrivati sul luogo dello schianto gli agenti del commissariato di polizia di Fiuggi e della Questura di Frosinone, ma anche i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Questi ultimi, non appena raggiunto il luogo del sinistro, si sono precipitati verso la sessantanovenne e hanno provato a rianimarla. Ogni tentativo è stato vano: per la donna non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita nell'impatto violento.

Arrivava da Roma, per trascorrere una giornata festiva e iniziare il nuovo anno nella natura. La ventitreenne al volante, invece, risiede a Fiuggi. Ora spetta agli agenti della polizia di Stato cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e cercare di stabilire eventuali responsabilità dello scontro.