Tragico incidente sul Lungotevere, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto un 35enne

Si trovava in sella alla moto quando ha perso il controllo del mezzo e ha perso la vita: terribile incidente a Roma. Vittima un centauro di 35 anni.

Foto di repertorio

Stava viaggiando in sella al suo scooter sul Lungotevere, quando è avvenuto il tragico incidente. Ha perso il controllo dello scooter ed è finito fuori strada. Per l'uomo in sella, un centauro di 35 anni, non c'è stato niente da fare. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi: ha perso la vita poco dopo lo schianto. Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi.

Incidente sul Lungotevere, si schianta con la moto e muore: la dinamica dell'incidente

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le ore 5 di domenica 2 novembre 2025. Stava viaggiando in sella alla sua moto sul Lungotevere delle Navi, all'incrocio con piazzale delle Belle Arti, non troppo distante da Ponte Risorgimento.

Il motociclista stava viaggiando su un motorino Piaggio Beverly quando, secondo i primi accertamenti effettuati dai caschi bianchi arrivati non appena scattato l'allarme, avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Secondo le prime informazioni emerse, si sarebbe trattato infatti di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Per lui non c'è stato niente da fare.

L'arrivo dei soccorsi e le indagini in corso: morto 35enne

Non appena scattato l'allarme, sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente i caschi bianchi, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia. Una volta sul posto, gli agenti hanno immediatamente iniziato i rilievi di rito per cercare di ricostruire con precisione l'esatta dinamica dello schianto. Secondo le prime verifiche, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Restano ancora in corso le indagini.

Oltre ai caschi bianchi, sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il motociclista trentacinquenne che si trovava in condizioni critiche. Per lui, però, non c'è stato niente da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118. Per il trentacinquenne non c'è stato niente da fare.