Tragico incidente in piazza dei Giureconsulti: camion travolge un pedone, morto sul colpo Lo scontro è avvenuto verso le 11 di questa mattina: un camion ha investito un pedone in piazza dei Giureconsulti, uccidendolo sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

Piazza dei Giureconsulti, foto da Google Maps.

È avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 agosto 2023, verso le ore 11. In piazza dei Giureconsulti, al grande incrocio tra via di Boccea e Circonvallazione Cornelia, a pochi passi dall'ingresso per l'omonima stazione della metropolitana della linea A, un pedone è stato investito da un camion: secondo le prime informazioni il pedone è morto sul colpo, a seguito del violento impatto con il mezzo pesante: si tratterebbe di una donna che stava attraversando la strada.

Travolto e ucciso da un camion a Cornelia

L'impatto è stato terribile: il pedone è stato travolto dal camion e ha perso la vita. Non si conosce ancora l'identità della persona coinvolta nell'incidente: secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una donna che stava attraversando la strada. Sul posto, insieme alle forze dell'ordine, sono stati allertati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente provato a salvare la persona investita. Ma non c'è stato niente da fare: nonostante gli sforzi, non si è più ripresa. I medici e gli infermieri giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

L'intervento dei caschi bianchi

Sul posto, non appena allertati, sono immediatamente arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato subito a svolgere i rilievi del caso. Oltre a continuare gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell'incidente e eventuali responsabilità su quanto accaduto, rese probabilmente più complicate dalla presenza dei numerosi semafori e strisce pedonali posti per regolare l'incrocio, alcuni agenti hanno diretto il traffico nel punto dello scontro, snodo nevralgico che collega la periferia romana al centro della città.

Notizia in aggiornamento