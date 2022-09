Tragico incidente frontale fra due automobili: morto un 59enne, 4 persone ferite in codice rosso Terribile scontro frontale fra due automobili, intervengono i vigili del fuoco: morto un 59enne, le altre persone coinvolte sono tutte ferite e in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto oggi pomeriggio, nella giornata di lunedì 19 settembre: un terribile incidente frontale si è verificato fra due automobili a Gallicano nel Lazio, comune ad est ed in provincia di Roma da cui dista poco più di trenta chilometri. Il tragico sinistro è avvenuto in via Pedemontana e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, non appena allertati sono arrivati sul posto. In seguito al violento impatto ha perso la vita un uomo di 59 anni e altre quattro persone sono state trasportate all'ospedale in codice rosso.

Il tragico scontro frontale

I vigili del fuoco sono arrivati nel luogo dell'impatto nel tardo pomeriggio, dopo che, alle 17.05, l'incidente è stato segnalato alla Sala Operativa: sul posto è stata inviata una squadra di pompieri da Palestrina, che da Gallicano nel Lazio dista poco più di cinque chilometri, insieme al carro fiamma. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato le due automobili a scontrarsi, ciò che è certo è che l'impatto è avvenuto frontalmente, come dimostrano anche i danni registrati dalle auto (nella foto in apertura).

Le persone coinvolte: un morto e quattro feriti in codice rosso

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai pompieri, è arrivato anche il personale medico sanitario per prendere in cura le persone ferite, a bordo di ambulanza del 118 e un'auto medica. Per un uomo di 59 anni non c'è stato niente da fare ed è morto sul colpo. Oltre a lui, le altre quattro persone coinvolte, che stavano viaggiando a bordo delle due automobili che si sono scontrate: sono rimaste ferite, tutte affidate ai medici e agli infermieri del 118, che le hanno trasportate negli ospedali Agostino Gemelli e al Policlinico Tor Vergata. A causa delle gravi lesioni riportate, i medici hanno valutato tutti i feriti con codice rosso.