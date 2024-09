Tragico incidente a Tuscania, si scontrano un camion e un furgoncino: muore il 43enne Claudio Borzetti

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Claudio Borzetti.

Tragedia oggi, all'ora di pranzo, lungo la strada provinciale 4, la via Dogana, che da Tuscania porta a Montalto di Castro, nel Viterbese. Un furgoncino e un camion si sono scontrati mentre viaggiavano lungo la strada Dogana. L'impatto è stato violentissimo. E la persona al volante del mezzo più piccolo, il quarantatreenne Claudio Borzetti, ha perso la vita sul colpo.

L'incidente a Tuscania

Lo scontro è avvenuto nella giornata di oggi, verso l'ora di pranzo, le 13 circa, all'altezza del chilometro 6 della strada Dogana, tra la Tarquiniense e poco prima dello svincolo per la Roccaccia, lungo la strada che porta da Tuscania a Montalto di Castro, nel Viterbese. I due mezzi che si sono scontrati, un camion e un furgoncino, stavano viaggiando in direzione una opposta all'altra. L'impatto, avvenuto frontalmente, è stato fortissimo. Sul posto i carabinieri della stazione di Tuscania che hanno il compito di svolgere i rilievi del caso: le cause sono ancora in accertamento.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, che si sono precipitati verso le persone rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i medici in ambulanza, automedica e eliambulanza. Nel furgoncino più piccolo hanno trovato il conducente, il quarantatreenne Claudio Borzetti, un elettromeccanico di Vetralla, al posto di guida, senza vita. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere del furgoncino. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: per lui non c'è stato niente da fare. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Rimasto gravemente ferito, invece, il conducente dell'altro mezzo, il camion più pesante, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

La strada chiusa

Oltre ai carabinieri, anche il personale Astral. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere rilievi e la messa in sicurezza dell'area. In breve tempo si sono sviluppate lunghe file di traffico. La strada è poi stata riaperta intorno alle ore 17.