Tragico incidente a San Giovanni, furgone Areti travolge e uccide un pedone Paura a Roma dove un furgone dell'Areti ha investito un pedone. Per l'uomo non c'è stato niente da fare: a poco è servito il tentativo del 118 di rianimarlo, è morto sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Tragedia nel quartiere di San Giovanni a Roma, in via Cilicia, dove la scorsa notte un pedone che stava attraversando la strada è stato travolto e ucciso da un furgone Areti che stava percorrendo la strada all'altezza dell'incrocio con piazza Galeria. Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi e i soccorritori del 118.

La dinamica dell'incidente: cosa è successo a San Giovanni

I fatti risalgono alla scorsa serata e sono avvenuti in uno dei quartieri più centrali della capitale, quello di San Giovanni. L'incidente è avvenuto in via Cilicia, all'incrocio con piazza Galeria. Il pedone stava attraversando la strada quando il furgoncino lo ha travolto. Sul luogo dell'incidete, non appena scattato l'allarme, sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, arrivati sul posto poco dopo la mezzanotte. Oltre a loro in breve tempo sono arrivati anche i soccorritori del 118, come riporta il Corriere della Sera.

L'arrivo dei soccorsi in via Cilicia

Sul posto, oltre ai caschi bianchi, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con un'ambulanza e un'auto medica dell'Ares. Sono stati loro che hanno raggiunto la persona investita in via Cilicia e l'hanno immediatamente caricata a bordo dell'ambulanza per trasportarla d'urgenza in ospedale. Poco prima dell'arrivo al pronto soccorso, però, non ce l'ha fatta. I tentativi di salvare la vita al pedone si sono rivelati vani: la vittima, di cui ancora non sono stati diffusi dati e identità, è morta poco prima di arrivare in ospedale.

Investe e uccide un pedone: le indagini in corso

Nel frattempo, mentre la vittima veniva trasportata al pronto soccorso, sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno aperto le indagini per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il conducente del furgone Areti che ha travolto il pedone è stato ascoltato dagli agenti che lo hanno sottoposto al test di rito. La persona investita dal furgone a San Giovanni è il diciannovesimo pedone ucciso nella capitale dall'inizio dell'anno.