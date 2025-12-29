Tragico incidente a Roma, auto travolge e uccide un uomo di 69 anni

Immagine di repertorio

Tragico incidente a Roma nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: un uomo di 69 anni è stato travolto e ucciso mentre si muoveva a piedi. Ad investirlo un'automobile guidata da una settantottenne. L'impatto è stato molto violento e l'uomo ha perso la vita sul posto.

Incidente a Roma, in via di Mezzocammino: cosa è successo

Il terribile sinistro, come anticipato, è avvenuto nel corso di oggi pomeriggio, nella giornata del 29 dicembre 2025 quando un'automobile ha travolto e ucciso un pedone. La macchina, una Citroen C3, stava percorrendo via di Mezzocammino, nella zona sud ovest della Capitale quando, una volta giunta all'incrocio con via Filippo Raguzzini, ha investito l'uomo.

La donna che si trovava al volante dell'automobile, una settantottenne, dopo l'impatto con il pedone, si è immediatamente fermata e, per prima cosa, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori sanitari del 118.

L'arrivo dei soccorsi: morto un sessantanovenne

Sul luogo della segnalazione, dove è avvenuto il grave incidente, sono immediatamente arrivati i caschi bianchi e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Questi ultimi si sono precipitati verso l'uomo investito. Purtroppo, però, è parso subito chiaro che per lui non ci fosse più niente da fare e i sanitari sono stati costretti a dichiararne la morte. Aveva 69 anni.

I rilievi della polizia locale: la dinamica dell'incidente

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, arrivata sul luogo dello schianto con le pattuglie del IX gruppo Eur, si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di svolgere i rilievi necessari in questo caso, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto. Nel frattempo, però, altri agenti si sono impegnati nella gestione del traffico. Proprio per questa ragione è stato istituito, nel corso del pomeriggio, unsenso unico alternato in via di Mezzocammino, all’ altezza di Largo Gerardo Sergi, fino a quando non si sono concluse le operazioni legate ai rilievi sulla strada e sul mezzo che ha travolto il pedone.