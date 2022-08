Tragico incidente a Largo Preneste, tram investe una persona sui binari: un morto Non si conosce ancora con certezza l’identità della persona investita, sembra trattarsi di un uomo senza fissa dimora. Ad allertare i soccorsi, l’autista Atac.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto ieri sera, nella zona di Largo Preneste a Roma: un uomo è stato travolto da un tram. La tragedia è avvenuta verso le ore 22 circa di ieri, sabato 20 agosto 2022, all'altezza dell'incrocio con la via Prenestina. Un tram, che si stava muovendo sui binari, ha investito una persona, non ancora identificata: si tratterebbe di un uomo, probabilmente un senza fissa dimora. Ad allertare i soccorsi e le forze dell'ordine è stato il macchinista Atac alla guida del tram della linea 14 che ha investito la vittima: non appena si è reso conto dell'incidente, il conducente ha fermato il mezzo e ha provveduto a segnalare quanto accaduto.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Fra i primi a presentarsi nel luogo dell'impatto, i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di riuscire a recuperare il corpo dell'uomo investito, rimasto incastrato sotto al tram, ormai senza vita: la linea 14 del tram è rimasta interrotta per circa due ore per permettere lo svolgimento delle operazioni. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del personale medico del 118 e agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino.

Le indagini

Una volta raggiunto il luogo dell'incidente, sono stati i caschi bianchi a chiudere la strada e ad eseguire i rilievi scientifici di rito per l'incidente: per chiarire la dinamica dell'incidente, adesso è necessario prendere in esame la testimonianza dell'autista dell'Atac che, oltre a chiamare aiuto, ha provato a fornire i primi soccorsi, poi rivelati vani. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima, per poterne chiarire l'identità.