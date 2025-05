video suggerito

Tragedia sull'Aurelia, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro: morti marito e moglie I coniugi Lorenzo e Giuseppa Lupo sono deceduti nel pomeriggio di ieri sull'Aurelia, a Tarquinia, dopo che la loro auto si è schiantata contro il muro. Indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Un'auto con a bordo una coppia di coniugi, Lorenzo e Giuseppa Lupo, è uscita fuori di strada sull'Aurelia, schiantandosi contro un muto. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso: per i due, marito e moglie, non c'è stato nulla da fare, il decesso è stato praticamente istantaneo.

Secondo una prima ricostruzione la macchina con a bordo i coniugi Lupo stava viaggiando sull'Aurelia quando, per cause che non sono state ancora chiarite, l'uomo alla guida ha perso il controllo della vettura, andando a finire la sua corsa contro il muro. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo a marito e moglie, che sono morti immediatamente per la violenza nello schianto. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, hanno sperato di poterli rianimare, ma era troppo tardi. Le ferite riportate nel sinistro erano così gravi che non gli hanno permesso di fare nulla, se non accertarne il decesso.

Da quanto emerso dalle indagini effettuate dai carabinieri, quello in cui hanno perso la vita i coniugi Lupo sarebbe stato un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti. Come mai l'uomo alla guida abbia perso il controllo della vettura, ancora non è chiaro. I militari sono al lavoro per capire le cause della tragedia: forse Lorenzo Lupo ha avuto un malore, un colpo di sonno, una distrazione, oppure ha perso il controllo per motivi indipendenti dalla sua volontà e dovuti a un guasto meccanico o alle condizioni stradali. La macchina è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.