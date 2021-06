in foto: (La Presse)

Una tragedia si è consumata ieri, domenica 20 giugno, sulla spiaggia libera di Torvaianica, frazione situata nel comune di Pomezia, dove un bagnante ha perso la vita. Stando a quanto si apprende, un uomo, poco più che sessantenne, si stava godendo una calda domenica d'estate, quando si è tuffato in mare e si è improvvisamente accasciato, proprio mentre stava entrando in acqua per fare il bagno. A nulla sono valsi gli sforzi degli operatori sanitari del 118 intervenuti per soccorrerlo. Subito dopo il decesso, sono intervenuti i carabinieri per gli rilievi di rito. I successivi accertamenti hanno stabilito che la morte dell'uomo è stata provocato da un malore.

Torvaianica, 62enne si tuffa in mare e muore a causa di un malore

Il drammatico evento si è verificato nel tratto di spiaggia libera tra via Brema e il lungomare Lipsia, a poca distanza dal punto d'accesso per Campo Ascolano, altra frazione situata nel comune di Pomezia. L'allarme al 118 è scattato dopo che un uomo sulla sessantina ha perso i sensi in mare, a pochi metri dalla riva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagni di Pomezia e dalla Polizia Locale intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali pochi attimi dopo essersi tuffato in acqua. A seguito del malore, il sessantenne è stato soccorso e riportato a riva dal personale del 118 che ha tentato senza successo di rianimarlo, richiedendo anche il supporto di una eliambulanza per il trasporto al pronto soccorso più vicino. Nelle ore successive la salma è rimasta a disposizione della magistratura per i controlli di rito e, una volta decretato il decesso per cause naturali, è stata restituita ai familiari.