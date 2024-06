Tragedia sfiorata sulla Cassia Bis: auto contromano sfreccia di notte a tutta velocità Una macchina sfreccia a tutta velocità sulla Cassia Bis nel territorio di Monterosi, in provincia di Viterbo. Gli automobilisti cercano di avvertire il conducente suonando il clacson, ma lui continua imperterrito la sua corsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un frame dal video di Welcome to Favelas

Una macchina contromano sulla Cassia Bis. Questo quanto avvenuto la scorsa notte a Monterosi, in provincia di Viterbo, e documentato da un video – pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas – andato virale sui social. Nelle immagini si vede un'auto sfrecciare a tutta velocità sulla Cassia Bis, mentre gli automobilisti dall'altro lato della carreggiata continuano a suonare il clacson per avvertire il conducente dell'errore. Il video, che dura pochi secondi, mostra come la macchini continui la sua corsa, senza fare inversione di marcia nonostante le persone cerchino in tutti i modi di attirare l'attenzione.

Fortunatamente la macchina non ha causato incidenti. Come sia stato possibile che abbia imboccato la Cassia Bis contromano, non è ancora chiaro. Forse una distrazione, magari il conducente non conosceva la strada, ma il sospetto è che potesse essere in stato alterato a causa dell'alcol. Nonostante i diversi chilometri percorsi, non ha incontrato nessuno sulla sua corsia. Le poche macchine che ha incrociato sono riuscite a evitarlo, scongiurando così una tragedia.

Non è la prima volta che la Cassia Bis viene imboccata da automobilisti contromano. Lo scorso anno è capitato a un altro conducente all'altezza di Cesano sbagliare senso di marcia, gettando nel panico le altre persone che in quel momento stavano impegnando la carreggiata. In quel caso l'auto, il cui conducente era al telefono e quindi distratto, ha percorso diverse centinaia di metri prima di scontrarsi frontalmente con un'altra vettura. L'uomo alla guida dell'auto contromano è rimasto gravemente ferito, mentre l'altra persona coinvolta nel sinistro è rimasta ferita in modo lieve. Anche in quel caso solo per pura fortuna non si è consumata la tragedia.