Tragedia sfiorata nel parco di Villa Lais: albero crolla durante la festa di un bimbo di due anni Paura oggi a Roma, nel parco di Villa Lais. Un grosso albero è crollato mentre si stava festeggiando la festa di un bambino di due anni. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'albero caduto a Villa Lais

Un grosso albero è caduto a Roma a Villa Lais. Il parco, data la bella giornata e le temperature gradevoli, era pieno di persone e soprattutto bambini quando si è verificato il crollo. Si è sfiorata la tragedia: in quel momento, nell'area, si stava festeggiando il compleanno di un bambino di due anni. Stando alle prime informazioni, nessuno è rimasto ferito, anche se tanta è stata la paura per quanto accaduto.

Sembrerebbe che l'albero crollato sia uno dei più alti di Villa Lais. Cosa abbia causato il cedimento, non è ancora chiaro. Forse il maltempo e il forte vento che si sono avuti nelle scorse settimane ha contribuito, anche se ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore dopo il sopralluogo di tecnici e forze dell'ordine. Fatto sta che si è trattato di un evento molto grave, l'ennesimo nella capitale, che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze dato il luogo e il momento in cui è caduto. In quell'istante per pura fortuna non c'era nessuno nell'area interessata dal crollo.

Il crollo dell'albero è avvenuto verso le 15 di oggi, domenica 29 settembre. Tante le persone che in quel momento stavano affollando il parco, tra chi ha approfittato della bella giornata per fare jogging, chi una passeggiata, chi una festa per i più piccoli. Nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa del genere. Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze gravi, anche se tanto è stato lo spavento dei presenti.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco, che si stanno occupando di mettere in sicurezza l'area, che è stata recintata.