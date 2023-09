Tragedia sfiorata in un cantiere stradale, auto travolge un operaio: soccorso con l’eliambulanza Tragedia sfiorata durante dei lavori stradali sulla regionale 627. Un’auto ha travolto un operaio, che è stato soccorso in eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente sul lavoro, stavolta sulla strada regionale 627. A rimanere coinvolto è un operaio dell'azienda pubblica Astral, che fortunatamente non rischia di morire. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 28 settembre al Atina, Comune di poche migliaia di abitanti della provincia di Frosinone. A rimanere ferito è un uomo di cinquantatré anni originario di Artena, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, per questo è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Secondo le informazioni apprese stava lavorando nel cantiere stradale, quando un'auto, una Skoda, guidata da una donna in transito lungo quel tratto, lo ha travolto per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ferendolo per poi fermarsi a prestargli soccorso.

L'investimento si è avvenuto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio e dei colleghi, che hanno subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Le sue condizioni di salute infatti sembravano gravi. Sul posto in breve tempo sono arrivati i paramedici con l'eliambulanza, che è atterrata a poca distanza dal luogo del sinistro. Il personale sanitario ha preso in carico l'operaio e lo ha trasferito in volo al Policlinico Umberto I di Roma.

Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano il paziente è stato preso in cura dai medici e sottoposto agli accertamenti necessari al caso, per verificare come intervenire sulle ferite e traumi riportati. Da quanto si apprende fortunatamente non rischierebbe di morire. Presenti i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e ascoltato alcuni dei presenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da capire se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza.