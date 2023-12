Tragedia sfiorata a Natale a Castro dei Volsci, famiglia rientra a casa e l’auto prende fuoco Momenti di paura per una famiglia che dopo il pranzo di Natale ha rischiato di rimanere coinvolta nell’incendio dell’auto. I passeggeri sono tutti illesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sfiorata a Castro dei Volsci, dove una famiglia ha rischiato di rimanere coinvolta nell'incendio della propria auto. Fortunatamente non è successo, quando la macchina ha preso fuoco si sono tutti messi in salvo. L'episodio è avvenuto ieri, lundì 25 dicembre, nel Comune del Frusinate che conta poche migliaia di abitanti. Secondo le informazioni apprese la famiglia stava rientrando a casa dopo il pranzo di Natale con i parenti e un pomeriggio trascorso tra tombolate e festeggiamenti.

Era poco prima delle ore 20 quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, nella vettura, una Lancia Delta, si è avvertito un odore di fumo. Dentro c'erano marito e moglie, la loro figlia di quattordici anni e uno zio della giovane fratello di sua madre. Subito nell'avvertire quello strano e forte odore si sono resi conto che qualcosa non andava: il conducente ha accostato e hanno fatto appena in tempo a scendere dall'abitacolo che la macchina ha preso fuoco e nel giro di pochi minuti e le fiamme l'hanno avvolta, danneggiandola. Se i passeggeri avessero aspettato sarebbero rimasti coinvolti nell'incendio. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, ma grande è stato lo spavento.

Arrivata la segnalazione alla Sala operativa con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Sfortunatamente la macchina non si è salvata ed è stata completamente distrutta dalle fiamme, ma tutti i passeggeri stanno bene, sono rimasti illesi. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale. La vettura danneggiata è stata poi rimossa dalla strada e il tratto interessato rimesso in sicurezza. Non sono chiari i motivi dell'incendio.