Tragedia sfiorata a Civitavecchia, 14enne si allontana in mare col sup: salvato dalla Guardia Costiera

Paura a Civitavecchia, dove un quattordicenne si è allontanato dalla riva col sup e non è più riuscito a tornare. A salvarlo i militari della Guardia Costiera.

Salvataggio di emergenza a Civitavecchia dove un adolescente si è allontanato in mare a bordo di una tavola sup. E non è più tornato. Il giovane, di 14 anni, è andato verso il largo e non ha più fatto ritorno a riva. Era entrato in acqua verso le 14.30 e, dopo qualche ora, risultava disperso in mare. A far scattare l'allarme i genitori del quattordicenne.

Si allontana a largo col sup e dopo ore è disperso in mare: scattano le ricerche

Come anticipato, i fatti sono avvenuti sul litorale di Civitavecchia, a nord della capitale, nel pomeriggio di lunedì scorso, 11 agosto 2025. Il quattordicenne è entrato in acqua verso le 14.30, col sup, andando verso il largo per un po' di esercizio e un bagno nell'acqua più limpida. Ma dopo ore non è riuscito a fare ritorno a riva.

Nel pomeriggio si sono perse definitivamente le tracce del ragazzo, così i genitori hanno lanciato l'allarme, preoccupati per il mancato rientro, e hanno allertato la Guardia Costiera.

Il ritrovamento del giovane al largo e il salvataggio

Dopo la segnalazine, la Guardia Costiera ha immediatamente attivato la motovedetta Sar, operativa 24 ore su 24. Le prime ricerche sono state svolte in direzione sud, tenendo conto delle condizioni meteomarine. I militari stavano valutando l'impiego di ulteriori mezzi, anche aerei, quando fortunatamente hanno ritrovato il quattordicenne.

Il giovane si trovava in buone condizioni di salute, è stato portato a brodo dell'unità della Guardia Costiera che si è avviata in porto, dove ad attendere il rientro c'erano anche i familiari.

Il secondo incidente in meno di 24 ore

Appena qualche ora prima, nella notte fra il 10 e l'11 agosto, le motovedette della Guardia Costiera, stavolta a Terracina, a circa 170 chilometri di distanza da dove si è perso il ragazzo con il sup, hanno soccorso 13 persone che si trovavano su piccole imbarcazioni davanti al promontorio del Circeo. Erano usciti in mare durante la notte di San Lorenzo, ma a causa di un repentino peggioramento del meteo non sono più riusciti a rientrare a riva in autonomia e hanno fatto scattare l'allerme.