Tragedia sfiorata a Caprarola, si sente un boato e crolla un enorme masso per strada Paura a Caprarola, dove nella notte si è sentito un boato e un grosso masso è crollato per strada. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.

A cura di Beatrice Tominic

Il grosso masso franato nella notte a Caprarola, foto dalla pagina Facebook Protezione Civile Caprarola.

Un forte boato, poi il crollo. Paura a Caprarola, nel Viterbese, dove nella notte è crollato un grosso masso proprio sulla strada che fortunatamente, a quell’ora, era vuota da persone o automobili. Sul posto, non appena scattato l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile per assicurarsi che nessuno fosse rimasto ferito, mettere in sicurezza la strada e procedere con i rilievi. L'intera zona della strada nel Pilo è stata chiusa al traffico veicolare e ai pedoni, si registrano disagi per le persone che risiedono nell'area.

Enorme masso crolla a Caprarola: cosa è successo

Il boato, poi il crollo. È quanto hanno sentito nella notte fra sabato 16 e domenica 17 novembre gli abitanti di Caprarola, comune nel Viterbese, dove un enorme masso è crollato sulla strada. La paura, soprattutto per chi vive nel centro storico della cittadina, è stata tanta, a causa del botto inaspettato nel cuore della notte: fortunatamente non risultano esserci persone ferite.

I danni causati dal masso

Diversi invece i danni, a partire, come si vede dalle immagini, da un cartello e un lampione che, sotto al peso del grosso masso, carico della velocità acquisita, sono crollati a terra, sradicati dall'asfalto. Coinvolte due automobili, travolte e schiacciate, mentre una terza è rimasta danneggiata. Distrutta una fontana e fortemente compromesso un piccolo casale che, fortunatamente, è inutilizzato.

La strada chiusa e un lampione piegato dopo il passaggio dell'enorme masso stanotte. Foto dalla pagina Facebook Protezione Civile Caprarola.