Tragedia nel lago di Bolsena: turista tedesco si allontana per un bagno, ha un malore e annega Stava facendo il bagno nelle acque del lago, quando è annegato ed è morto. È quanto accaduto ad un turista tedesco di circa 80 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Lago di Bolsena (Immagine di repertorio)

È accaduto nella giornata di ieri, domenica 20 agosto 2023: un turista tedesco si trovava al lago di Bolsena quando, durante un bagno, è annegato e ha perso la vita. È successo nel comune di San Lorenzo Nuovo, nella parte più a nord del lago di Bolsena. Non appena accorti di quanto stava accadendo, i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi che hanno raggiunto il lago. Ma per il turista tedesco era già troppo tardi: è morto affogato.

Cosa è successo: il bagno e l'annegamento

Secondo le prime ricostruzioni di quanto avvenuto, l'uomo, un anziano di un'ottantina di anni di nazionalità tedesca, si trovava in vacanza nella Tuscia. Nella giornata di ieri, 20 agosto 2023, turista ha optato per una domenica al lago che, però, si è rivelata fatale.

Nelle prime ore del pomeriggio, l'ottantenne ha deciso di andare a farsi un bagno nel lago: mentre si trovava in acqua, però, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato un malore all'improvviso ed ha iniziato ad annaspare. Per lui non c'è stato nulla da fare: l'ottantenne, come riporta la testata Tuscia Web.it, sarebbe morto all'istante, annegato.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, i soccorsi hanno raggiunto il punto del lago in cui era stata segnalata la presenza dell'uomo in difficoltà. In breve tempo sono arrivati i carabinieri di Montefiascone e gli operatori del personale sanitario del 118 con l'eliambulanza. Per il turista tedesco non c'è stat niente da fare e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I precedenti

Negli ultimi due mesi, altri due ragazzi hanno perso la vita nel lago di Bolsena, il più grande in Europa fra tutti quelli di origine vulcanica. Il primo risale allo scorso luglio. Si tratta di un trentaquattrenne che ha perso la vita durante un bagno al largo: ad un certo punto è arrivato dove l'acqua era più profonda ed ha iniziato ad annaspare.

Più recente, a Ferragosto, invece, è quanto accaduto ad un ragazzo di circa 20 anni: durante una gita con alcuni amici, si è tuffato dal pedalò ed è scomparso in acqua, senza più risalire. Per ritrovare il corpo, finito sul fondo del lago, ci sono volute quasi 24 ore di ricerche.