video suggerito

Tragedia in via Appia, motociclista si ferma a bordo strada e muore: ipotesi malore alla guida Viaggia lungo la via Appia, si sente poco bene e accosta: poco dopo muore in strada. Sul posto agenti della polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in via Appia nella giornata di oggi, martedì 12 novembre 2024. In direzione Roma, fra l'aeroporto di Ciampino e l'imbocco del Grande Raccordo Anulare, accostati al lato della carreggiata, agenti della polizia mortuaria e della Polizia Locale di Roma Capitale. "Ci sono stati dei rallentamenti, poi ho visto gli agenti e ho capito che era successo qualcosa di grave", ha fatto sapere a Fanpage.it un lettore.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Ciò che è certo è che un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre stava transitando lungo la via Appia. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i caschi bianchi delle pattuglie del VII Gruppo Appio Tuscolano.

Morto sulla via Appia mentre era in moto: cosa è successo

I fatti risalgono alla mattina di oggi, martedì 12 novembre 2024, verso le ore 9 della mattina. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto in direzione del Grande Raccordo Anulare quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe accostato al lato della carreggiata mentre stava percorrendo la strada. È stato poi trovato privo di vita a bordo strada, ma secondo le prime informazioni, non ci sarebbero segni di collisione con altri veicoli. L'ipotesi più accreditata, al momento, sembra essere quella di un malore.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, oltre agli agenti della polizia Locale di Roma Capitale sono arrivati subito gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente raggiunto il corpo. Hanno provato a rianimare l'uomo, senza alcun risultato. Tutti i tentativi si sono rivelati vani: per il motociclista, un cinquantaduenne, non c'è stato niente da fare. Il corpo è stato trasportato all'Istituto di medicina Legale del policlinico di Tor Vergata, sottoposto ad autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso.

L'intervento della polizia Locale

Una volta sul posto gli agenti della Polizia Locale hanno lavorato per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'ipotesi, al vaglio ora dei medici legali del policlinico di Tor Vergata, è che sia stato proprio un malore a stroncare il cinquantaduenne mentre si trovava alla guida. La strada è stata liberata soltanto ore dopo la tragedia.