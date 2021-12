Tragedia alla Vigilia di Natale, 15enne esce in balcone e si lancia dal terzo piano: è gravissimo Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118. Il 15enne è ricoverato in gravissime condizioni all’Umberto I.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia la notte del 24 dicembre a Roma, in viale Tirreno. Un ragazzino di 15 anni ha scavalcato il parapetto del balcone della sua abitazione e si è lanciato di sotto, precipitando dal terzo piano. Le sue condizioni sono gravissime: portato in codice rosso al Policlinico Umberto I, è ricoverato in prognosi riservata. Sconvolti i genitori del ragazzo, che in quel momento erano in casa, e i residenti che hanno sentito le sirene della polizia, dei pompieri e del 118 arrivare sul posto. Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto: gli investigatori mantengono il massimo riserbo data l'età del ragazzo e la gravità di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il suo sarebbe stato un gesto volontario.

15enne si lancia dal terzo piano: sul posto polizia e pompieri

Non è chiaro cosa sia successo nell'abitazione e come mai il 15enne abbia deciso di gettarsi dal balcone. Era circa l'una di notte della Vigilia di Natale quando si è lanciato dal terzo piano. I Vigili del Fuoco avevano portato con loro i teli, sperando di riuscire a metterli prima che il ragazzo potesse compiere il gesto estremo. Non hanno fatto in tempo però, lui si è lasciato cadere nel vuoto prima che riuscissero a mettere in sicurezza l'area. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno subito stabilizzato il ragazzo, correndo a sirene spiegare verso il Policlinico Umberto I, dove è stato preso in carico immediatamente dai medici. Non è chiaro se ce la farà a sopravvivere data la caduta da diversi metri d'altezza e l'impatto con il suolo. Gli agenti della Polizia di Stato hanno ascoltato la famiglia per cercare di ricostruire cos'è accaduto e capire perché il giovane abbia deciso di compiere questo gesto.