Tragedia a Tor San Lorenzo, donna affoga in mare: inutili i soccorsi, indagini in corso A dare l’allarme sono stati alcuni operai del posto, che hanno visto la signora in acqua quando era ancora viva. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina a Tor San Lorenzo, presso il Villaggio Vela Bianca. Una donna ancora non identificata è morta nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118. Secondo le prime informazioni, la signora – di età compresa tra i settanta e gli ottant'anni – è stata vista in mare da alcuni operai del posto, che hanno lanciato subito l'allarme. Era ancora viva quando si trovava in acqua, ma quando gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarla si sono accorti che ormai era troppo tardi. Dopo diversi tentativi, hanno dichiarato il decesso.

Sul posto, i Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della Compagnia di Anzio per le indagini del caso. Saranno loro a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma soprattutto a cercare di capire il perché la donna si trovasse in mare con queste temperature. I primi rilievi sono ancora in corso, e il primo passo che gli inquirenti devono fare per chiudere il caso è identificare la donna, di cui al momento non sono note le generalità.

Molto probabilmente la donna è stata diverso tempo in mare prima di essere vista dagli operai e soccorsa. Inizialmente, dato che quando era in acqua era ancora viva, si è pensato che potesse farcela e che gli operatori del 118 le avrebbero salvato la vita. Così però non è stato, e la donna è deceduta praticamente senza mai riprendere conoscenza.

Saranno ascoltate le persone che hanno visto la donna e che l'hanno soccorsa per primi, per vedere se si riescono ad acquisire elementi utili alle indagini, soprattutto in modo da ricostruire i momenti precedenti alla morte della signora.