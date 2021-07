Un uomo è morto mentre stava facendo parapendio nella Valle della Civita nel territorio del Comune di Tarquinia. I drammatici datti risalgono al pomeriggio di oggi, venerdì 2 luglio, e sono accaduti nel territorio della provincia di Viterbo. Da quanto si apprende la vittima sarebbe Marco Mulliri, un uomo sui sessant'anni, residente a Cerveteri e molto concosciuto in zona. Secondo le informazioni apprese era tardo pomeriggio quando l'uomo si trovava all’Ara della Regina, nell’area dell’antica Civita sull’Aurelia bis, in compagnia di alcuni amici appassionati di parapendio. Si tratta di una zona molto gettonata per chi pratica questa tipologia di sport e totalmente immersa nella natura, con un paesaggio meraviglioso da ammirare mentre ci si libera nell'aria. Dalle prime ricostruzioni svolte pare che improvvisamente una folata di vento lo avrebbe fatto volare senza che però fosse ancora pronto per farlo, perché pochi istanti prima stava predisponendo l'attrezzatura e non era padrone dei comandi.

Parapendio fuori controllo, il 60enne cade e muore

Una volta in aria, il vento lo ha sospinto verso l'alto, facendolo volare senza che potesse pilotare il parapendio, fino a quando, esausto, ha mollato al presa e si è lasciato cadare a terra: un impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo, nonostante l'intervento del personale sanitario sopraggiunto in ambulanza. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale, che indagano per ricostruire l'accaduto. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove attualmente si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.