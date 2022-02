Tragedia a Ponzano Romano: 47enne finisce con l’auto nel Tevere e muore Tragedia a Ponzano Romano, dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere finito con l’auto nel fiume Tevere.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto nel Tevere recuperata dai vigili del fuoco

Un uomo è morto dopo essere finito con l'auto nel Tevere. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, venerdì 25 febbraio nel Comune di Ponzano Romano, in provincia di Roma. La vittima è un quarantasettenne di nazionalità romena di cui al momento non si conoscono ancora le generalità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano da poco passate le 11 quando l'uomo era alla guida della sua macchina, una Fiat Stilo. Improvvisamente è finito fuori strada ed è precipitato nel fiume in località il Fiasco. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario, che l'uomo avrebbe compiuto per togliersi la vita.

I vigilli del fuoco a Ponzano Romano

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati una squadra, con il nucleo sommozzatori, l’Autogrù e il personale del Gruppo Operativo Speciale (Gos) con un mezzo di movimento terra. I sommozzatori hanno recuperato l'uomo ed estratto la macchina dall'acqua con la gru. Ma per il quarantasettenne non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, inutile ogni tentativo del personale sanitario di rianimarlo. Presenti per gli accertamenti di propria competenza le forze dell'ordine. Terminate le verifiche siul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia, per chiarire le cause del decesso e aiutare gli investigatori a far luce su quanto accaduto.