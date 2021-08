Traffico a Roma, incidenti su A91 e via Pontina: code e disagi per i pendolari Mattinata di disagi a Roma e nei comuni limitrofi a causa di incidenti e rallentamenti su alcune delle principali arterie della regione. A causa di un incidente, sulla via Pontina all’altezza di via Vallelata si transita su una corsia sola, con code e disagi per i cittadini. Incidente anche in via Mario De Bernardi, all’altezza dell’immissione sull’A91 Roma Fiumicino.

A cura di Natascia Grbic

La giornata di oggi, lunedì 30 agosto, si è aperta a Roma con il solito traffico causato da incidenti e veicoli in panne per le strade, oltre che per il gran numero di persone che usa la macchina per spostarsi e andare al lavoro. Secondo quanto riportato da Astral Infomobilità, rallentamenti sono in corso sulla via Pontina a causa di un incidente all'altezza di via Vallelata, in direzione Roma. Un altro sinistro è segnalato in via Mario De Bernardi, all'altezza dell'immissione sull'A91 Roma Fiumicino, sempre in direzione Roma. A complicare la mattinata, un guasto tecnico alla stazione Libia – adesso risolto – che è stata chiusa per il tempo necessario ai lavori dei tecnici. Al momento non sembrano esserci feriti gravi a causa degli incidenti avvenuti questa mattina a Roma.

Fine settimana di sangue a Roma e nel Lazio

Diverso invece il bilancio del weekend a Roma e nelle sue vicinanze. Diverse purtroppo le persone che hanno perso la vita in questo fine settimana. La mattina di sabato 28 agosto Lorenzo Marcelli, figlio dell'ambasciatore italiano in Congo, è morto mentre era in sella al suo scooter, travolto da una macchina guidata da un 25enne che è fuggito. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è morto a causa della violenza dell'impatto con l'asfalto. Il giovane alla guida della macchina, invece, si è poi costituito qualche ora dopo: è accusato di omicidio stradale. Nel tardo pomeriggio, a Sezze, il 37enne Antonio Rossi ha perso il controllo della sua Suzuki 600 Enduro e si è schiantato contro un muro, riportando gravi ferite che non gli hanno lasciato scampo. Sabato sera due giovani di Roma in sella a uno scooter sono deceduti in seguito a uno scontro con un'auto: l'incidente è avvenuto a Terracina, entrambi sono morti sul colpo.