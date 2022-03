Torvaianica, 40enne alla guida di un furgone si sente male e muore in strada L’uomo era molto conosciuto nella zona, dove aveva fatto vari lavori come elettricista. Non sono note le cause della morte.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarant'anni è morto questa mattina a Torvaianica mentre si trovava alla guida del suo furgoncino Fiat Doblò. Si tratta di un quarantenne residente a Benevento che era arrivato nel Lazio per un lavoro da elettricista. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava guidando sul lungomare delle Meduse quando ha cominciato a sentirsi male. Capendo che stava perdendo il controllo del veicolo e che avrebbe potuto causare un incidente coinvolgendo altre persone, è riuscito a fermarsi e accostare all'altezza del civico 24, a poca distanza dalla caserma dei carabinieri di Torvaianica. Subito i militari e i soccorritori del 118 si sono avvicinati per aiutarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il quarantenne è deceduto poco dopo essersi fermato, vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche il medico legale, sulla salma è stata disposta l'autopsia.

A Roma morto un 63enne in via delle Vigne

Una situazione simile è accaduta a Roma, in via delle Vigne. Questa volta a sentirsi male alla guida di un'auto è stato un uomo di 63 anni, che si è scontrato contro un muretto. Anche in questo caso l'uomo ha capito che si stava sentendo male e ha rallentato la velocità, ma questo non gli ha impedito di perdere lo stesso il controllo della sua macchina. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e i soccorritori del 118, che però non sono riusciti a rianimare l'uomo. Il 63enne è uscito da solo dalla propria auto, ma si è accasciato al suolo quasi immediatamente, non riprendendo più conoscenza. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia, dopodiché la salma sarà restituita alla famiglia.