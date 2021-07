Torretta Valadier transennata per piccoli crolli: chiuso Ponte Milvio Ponte Milvio è temporaneamente chiuso al transito dei pedoni in entrambe le direzioni per piccoli crolli alla Torretta Valadier. La Torretta è stata riaperta alle visite lo scorso giugno dopo recenti interventi e dopo nove anni di chiusura. Già aveva destato l’attenzione nel 2018 per alcuni crolli.

A cura di Alessia Rabbai

La Torretta Valadier è stata transennata per piccoli crolli che hanno interessato un cornicione. L'area è stata interdetta nella giornata di ieri, lunedì 19 luglio e Ponte Milvio è stato temporaneamente chiuso al transito dei pedoni. A renderlo noto la polizia locale di Roma Capitale, con gli agenti del XV Gruppo Cassia che sono stati impegnati nella chiusura pedonale disposta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma lungo entrambe le direzioni del passaggio e messo in sicurezza la zona da eventuali incidenti che potrebbero riguardare le persone a piedi. La Torretta di Ponte Milvio, che già nel novembre del 2018 aveva destato l'attenzione per alcuni crolli e chiusa, era stata nuovamente inaugurata ad inizio giugno scorso, con una veste nuova e moderna, dotata di una nuova illuminazione e riaperta a cittadini e turisti con visite guidate in programma, dopo ben nove anni. Ora, dopo i piccoli crolli che si sono verificati sarà necessario attendere ancora per poterne fruire, anche se dal Comune assicurano che verrà presto ripristinata.

La Torretta Valadier di Ponte Milvio

I recenti interventi sulla Torretta Valadier di Ponte Milvio, come reso noto dal Campidoglio, hanno riguardato la sostituzione dell'impianto idrico, la sua revisione, la sostituzione del parafulmine e la riqualificazione degli spazi interni. Per quanto riguarda le sue origini, le prime notizie storiche su Ponte Milvio risalgono alle guerre puniche, ma il ponte, in quell'epoca, doveva essere ancora in legno. Intorno al 110 avanti Cristo è stato ricostruito in muratura. È stato danneggiato nel periodo del Medioevo e restaurato per la prima volta nel 1400. Nel 1805 il papa Pio VII ha affidato i lavori di restauro all'architetto Giuseppe Valadier, che ha ricostruito le arcate che si trovano alle estremità del ponte e realizzato una torretta in stile neoclassico all'imbocco nord, appunto la Torretta che prende il nome dal suo autore.