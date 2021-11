Torre Gaia, picchia la compagna, due settimane prima aveva provato a strangolarla: arrestato 34enne Le violenze andavano avanti da quattro anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e portato nelle camere di sicurezza dei carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Ha tentato di strangolarla, l'ha minacciata con un coltello e costretta a vivere nel terrore per quattro anni, dove ogni giorno della sua vita veniva picchiata e minacciata di morte. Una ragazza di 25 anni ha denunciato il compagno di 34, che è stato poi arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, intervenuti questa notte in via Giacomo Galopini dopo che i vicini di casa hanno chiamato il 112 per le urla della donna. Temendo che la situazione potesse degenerare, hanno chiamato il numero unico delle emergenze e chiesto di intervenire immediatamente. Quando i carabinieri sono arrivati all'appartamento segnalato, hanno bussato alla posta e chiesto di entrare. L'atteggiamento del 34enne e quello della ragazza, hanno però subito fatto capire che qualcosa di grave era appena successo. E che lei era ancora terrorizzata dal compagno.

Picchiata dal compagno: arrestato il 34enne

La giovane, dopo un po', ha deciso di raccontare le violenze che subiva dal compagno da oltre quattro anni. Un calvario che durava da tantissimo, e dal quale non riusciva a uscire per paura che l'uomo poi potesse farle di peggio. Una situazione nella quale versano molte donne che subiscono violenza. Due settimane prima il 34enne aveva tentato di strangolarla, mentre il mese prima l'aveva minacciata con un coltello. Tutti i giorni veniva picchiata, insultata e minacciata. Una volta raccolta la testimonianza della giovane i carabinieri hanno deciso di arrestare l'uomo con l'accusa di maltrattamenti. Lo hanno poi portato nelle camere di sicurezza dell'Arma, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.