Tornano le domeniche ecologiche a Roma, date e orari del blocco del traffico fino al 2024 Via libera del Campidoglio alle domeniche ecologiche a Roma: cinque giornate da novembre 2023 fino a marzo 2024 per limitare l’inquinamento dell’aria: 19 novembre, 3 dicembre, 14 gennaio, 25 febbraio, 24 marzo. Stop ai veicoli a motore endotermico nella Ztl Fascia Verde dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

A cura di Simone Matteis

Tornano le domeniche ecologiche a Roma, l'iniziativa promossa dal Campidoglio per contrastare l'inquinamento atmosferico. Cinque domeniche, una al mese da novembre a marzo, con fasce orarie in cui sarà vietata la circolazione all'interno della cosiddetta Ztl Fascia verde: 19 novembre, 3 dicembre, 14 gennaio, 25 febbraio, 24 marzo. Durante le "eco-domeniche" sarà vietata la circolazione nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Il calendario delle domeniche ecologiche a Roma 2023/24 e gli orari del blocco traffico

Per cinque domeniche sarà in vigore il divieto di circolazione per i veicoli a motore endotermico nella zona Ztl Fascia verde individuata dal Piano generale del traffico urbano: si comincia il 19 novembre 2023, proseguendo poi il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio 2024, il 25 febbraio 2024 e terminando il 24 marzo 2024, ultima domenica ecologica della stagione invernale.

Il divieto di circolazione sarà valido in determinate fasce orarie, ossia a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 riprendendo poi dalle 16.30 fino alle 20.30.

Come indicato nella Memoria approvata dalla Giunta capitolina lo scorso 28 settembre, le categorie derogate o esentate, eventualmente previste per i suddetti divieti, saranno riportate negli specifici atti applicativi. Per quanto riguarda date e orari delle limitazioni, esse "potranno ancora subire modifiche tenuto conto del contesto ambientale di riferimento nonché del verificarsi di eventi a oggi non previsti né prevedibili che dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente".

L'impegno di Roma per l'ambiente

Roma rientra nel bando "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030" indetto dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Horizon Europe": 100 città individuate in tutta Europa con l'obiettivo di impegnarsi per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. Un traguardo fondamentale soprattutto in considerazione del livello di inquinamento in cui versa la Capitale, dove i valori di Pm10 – le cosiddette polveri sottili – risultano superiori ai limiti individuati dal Decreto Legislativo n. 155/2010, in attuazione della Direttiva europea 2008/50 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.