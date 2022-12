Torna la tradizionale “Benedizione dei Bambinelli”: l’appuntamento è per domenica 11 dicembre Verranno benedetti in piazza San Pietro domenica 11 dicembre, come da tradizione nella terza domenica di Avvento, le statuine dei Bambinelli dei presepi.

A cura di Beatrice Tominic

Riprende finalmente in pienezza la tradizionale Benedizione dei Bambinelli, dopo due anni di stop. L'appuntamento per benedire le statuine che rappresentano Gesù Bambino è domenica 11 dicembre, in piazza San Pietro insieme a bambini e ragazzi, catechisti e comunità provenienti dagli oratori e dalle parrocchie di Roma. I gruppi, con gli animatori del Centro Oratori Romani, si incontrano alle ore 9 nella piazza: il tema dell'appuntamento di quest'anno è il Cantiere della Gioia.

La mattinata e la Benedizione dei Bambinelli

I gruppi in seguito si sposteranno Basilica e parteciperanno alla celebrazione presieduta dal Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Vaticana, per poi tornare in piazza per prendere parte all'Angelus di Papa Francesco alle ore 12. È a quel punto che Papa Francesco procederà alla Benedizione dei Bambinelli che potranno così diventare il simbolo della sua presenza tra gli uomini, nelle famiglie, nelle comunità e negli oratori che stanno vivendo l’Avvento attraverso attività e catechesi.

La Benedizione dei Bambinelli nella storia

Il primo appuntamento per benedire le proprie statuine risale al 1969, con Papa Paolo VI: ogni terza domenica dell'Avvento, la Domenica Gaudete, da quell'anno è diventato un appuntamento immancabile per grandi, ma soprattutto piccini per ritrovarsi a pregare con il pontefice. Si tratta di un incontro molto partecipato sia in Italia che all'estero, come, ad esempio, negli Stati Uniti, Filippine, Inghilterra, Irlanda e nelle nazioni del Sud America.

"La stagione del Covid e poi quella della guerra hanno per molti versi lacerato il nostro tessuto relazionale e accentuato la dimensione dell’individualismo, già così forte prima nella nostra società – scrivono dal Centro Oratori Romani – La Benedizione dei Bambinelli rimette “ordine" in questa confusione, ricordando a tutti come al centro del Natale e delle nostre vite ci sia Gesù che si fa bambino".