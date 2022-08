Torna la Macchina di Santa Rosa a Viterbo: biglietti e percorso 2022 Il 3 settembre 2022 torna la Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Tutte le informazioni su orari e biglietti.

A cura di Alessia Rabbai

La tradizionale Macchina di Santa Rosa

La Macchina di Santa Rosa a Viterbo torna la sera del 3 settembre 2022 dopo due anni di stop per la pandemia. La suggestiva torre illuminata trasportata a spalla da cento facchini dal 2013 inserita nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'Unesco, passerà di nuovo per le vie del centro storico della Città dei Papi in onore della Santa patrona, i cui festeggiamenti cadono proprio ad inizio del prossimo mese. E già a Viterbo si respira aria di festa, con i preparativi in corso di ‘Gloria', progettata da Raffaele Ascenzi e che ha debuttato nel 2015.

In occasione del trasporto della Macchina di Santa Rosa sono in programma, come da tradizione, celebrazioni religiose, parate ed eventi, con un ricco calendario per tutti i gusti. Oltre al trasporto della Macchina per sapere di più sul culto della patrona di Viterbo è possibile visitare la casa di Santa Rosa e il monastero, dove riposano le sue spoglie mortali. Ecco tutte le informazioni su orari del trasporto e biglietti.

I prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Sul sito ufficiale del Comune di Viterbo si legge che si possono acquistare massimo quattro biglietti a persona. I ticket che saranno nominali, si possono richiedere a partire da domani, martedì 23 agosto, presso il circuito di vendita online Ciao Tickets, i punti vendita Ciao Tickets, l'Ufficio Turistico del Comune di Viterbo – Pensilina piazza Martiri d’Ungheria, il negozio Audiotime di via Oslavia 27.

La sera del 3 settembre è obbligatorio presentare il documento di identità. I costi variano dai 15 ai 44 euro a seconda della piazza e del settore, per informazioni più dettagliate contattare l'ufficio turistico allo 0761/226427 o il canale Whatsapp al 39 3792001037, oppure l'indirizzo email biglietteriasantarosa@audiotimesrl.it.

La storia della Macchina di Santa Rosa di Viterbo

La Macchina di Santa Rosa a Viterbo è una costruzione simile ad una torre illuminata da luci sia elettriche che a fiamma viva. È alta intorno ai trenta metri e dal peso di circa cinque tonnellate che viene trasportata a spalla da circa cento facchini, uniti in un sodalizio, il 3 settembre, vigilia della festa della Santa patrona, appunto Rosa.

Si tratta di una celebrazione molto particolare e unica al mondo, che attrae ogni anno migliaia di turisti italiani e internazionali. La struttura, che solitamente cambia ogni cinque anni, viene assemblata a Porta Romana nelle settimane precedenti al trasporto, punto che ne vedrà la partenza. Il nome della macchina attuale, ‘Gloria' appunto, è ispirato dalla tradizione che vede i viterbesi impegnati da quattro secoli a portare ‘in gloria' la loro patrona.

Uno scatto dei facchini durante il trasporto della Macchina di Santa Rosa

Tappe del percorso e novità 2022

Il percorso del trasporto della Macchina di Santa Rosa è lungo poco più di un chilometro e vede la partenza intorno alle ore 21 del 3 settembre da piazza San Sisto, nei pressi di Porta Romana con cinque fermate: