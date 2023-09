Tor Bella Monaca, uomo massacrato di botte in strada: gravemente ferito alla testa, è in fin di vita Un uomo è stato massacrato e ridotto in fin di vita a Tor Bella Monaca, a largo Ferruccio Mengaroni: ha riportato un’emorragia cerebrale e una frattura all’osso del cranio. La polizia indaga.

A cura di Beatrice Tominic

Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca, foto da Google Maps.

Lo hanno trovato le volanti della polizia, mentre si trovava sdraiato sull'asfalto in strada a Tor Bella Monaca la notte scorsa, l'11 settembre 2023, a largo Ferruccio Mengaroni. La segnalazione è arrivata alla questura da alcuni passanti, che hanno allertato le forze dell'ordine per una rissa notturna, avvenuta poco dopo le una, verso l'1.20 della notte. Ad avere la peggio, proprio l'uomo rimasto a terra, un quarantottenne con una grave ferita alla testa.

Quando sono arrivati i poliziotti nella zona non c'era rimasto nessuno, soltanto la persona ferita. Oltre a loro, sul posto in breve tempo sono arrivati i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso immediatamente in cura l'uomo. Lo hanno trasportato in ambulanza e trasferito subito nel vicino policlinico di Roma Tor Vergata, ad appena 4 chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento.

I medici e gli infermieri del triage lo hanno preso immediatamente in cura: ha riportato un'emorragia cerebrale e una frattura all'osso del cranio. Le sue condizioni si sono mostrate critiche fin dal primo momento: a poco più di un giorno da quanto avvenuto, si trova ancora nella struttura sanitaria dove continua a lottare fra la vita e la morte.

Le indagini in corso

Non appena arrivati, i poliziotti hanno subito aperto le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto, per chiarire chi possa aver massacrato di botte l'uomo e, eventualmente, per quale ragione. Fra le prime piste prese in considerazione dalla polizia ci sarebbe quella di un regolamento di conti fra i clan che gestiscono la piazza di spaccio, ma non si esclude che possa essersi trattato di una rissa fra soggetti estranei alla criminalità organizzata del quartiere.

Il blitz giovedì scorso

Meno di una settimana fa l'intera zona si è risvegliata con un blitz da parte delle forze dell'ordine: vigili del fuoco, carabinieri, polizia e agenti della Locale, per più di 500 agenti. Elicotteri in volo sopra i palazzi e lampeggianti blu. "Lo Stato si è messo in vetrina, ma già dal giorno dopo è tornato tutto come sempre – ha dichiarato a Fanpage.it Nella Converti, consigliera del Partito Democratico in Assemblea Capitolina e presidente della commissione politiche Sociali e della Salute – La passerelle politiche non portano cambiamenti efficaci".