Tor Bella Monaca, senza patente e con la coca scappa dai carabinieri: “Vi uccido se fate la multa” L’uomo, che aveva già dei precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo un breve inseguimento per le strade di Tor Bella Monaca.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca perché dopo essere stato sorpreso a guidare senza patente e con delle dosi di cocaina in macchina, ha anche minacciato di morte i militari. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Roma, in via Paolo Ferdinando Quaglia, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Il 37enne dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale: portato in caserma in attesa del rito per direttissima, dai controlli è emerso che era già sottoposto alla misura cautelare di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati.

Minaccia di morte i carabinieri: arrestato e portato in caserma

L'uomo è stato arrestato l'altra sera dopo un breve inseguimento. Stava procedendo con l'auto su via Ferdinando Quaglia, quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri. Immediatamente il 37enne ha cambiato strada, ma con una manovra così brusca che è stata impossibile da non notare per i militari. L'inseguimento è proseguito per le vie limitrofe, quando a un certo punto i militari sono riusciti a bloccarlo e sottoporlo a controllo. Nelle verifiche è emerso che non aveva nemmeno la patente di guida perché gli era stata ritirata nel 2020. Mentre i carabinieri stavano redigendo il verbale per la multa ha cominciato a insultarli, dicendo che li avrebbe ammazzati se continuavano con l'intento di sanzionarlo. A quel punto il 37enne è stato sottoposto a perquisizione, e addosso gli sono state trovate due dosi di cocaina, per le quali è stato segnalato come assuntore. Arrestato, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale.