Tor Bella Monaca, madre e figlia prese a martellate per strada: caccia all’aggressore Un uomo armato di martello ha colpito due donne alla testa a Tor Bella Monaca: trasportate d’urgenza in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata di oggi, nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel quadrante a sud est della capitale. Un uomo ha colpito due donne impugnando un martello. L'aggressione è avvenuta in via Ferdinando Quaglia, all'altezza del civico 10. Le vittime sono due donne, madre e figlia, di 55 e 34 anni che sono state immediatamente soccorse.

L'aggressione con il martello e i soccorsi

I fatti sono accaduti verso le ore 10 di questa mattina: ad aggredire le due donne un uomo che non è stato ancora identificato. Non appena allertati, sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: in breve tempo hanno raggiunto il posto gli agenti del commissariato Casilino e gli operatori del personale sanitario del 118. I medici e gli infermieri, invece, si sono occupati di trasportare le due donne all'interno di un'ambulanza del 118 e di trasferirle in ospedale. Arrivate entrambe nel policlinico Tor Vergata, i medici le hanno giudicate con due codici gialli.

Le indagini in corso

I poliziotti giunti sul posto hanno subito provveduto ad aprire le indagini per scoprire la dinamica dell'accaduto e l'autore del gesto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina: secondo le prime ricostruzioni, dietro al duplice tentato omicidio potrebbe esserci un movente personale, forse vendetta.

Nel frattempo gli agenti starebbero acquisendo i filmati dai sistemi di videosorveglianza della zona: non si esclude che possano aver ripreso il momento dell'arrivo e quello della fuga da parte dell'aggressore. Non ancora ritrovata, infine, l'arma con cui l'uomo ha provato a colpire le due donne.