Tor Bella Monaca, accendono le quattro frecce e caricano in auto 200 chili di rame rubato: “Lo abbiamo trovato”

Erano riusciti a prendere indisturbati ben 200 chili di rame da un'abitazione nei pressi di Tor Bella Monaca. Il colpo di quattro uomini però, tutti di età compresa tra i 20 e i 38 anni, è stato fermato da una pattuglia della Polizia di Stato, che ha notato un'auto accostata a bordo strada con le quattro frecce accese. Attorno alla vettura, quattro uomini molto sudati e nervosi, che hanno provato a spiegare di aver trovato casualmente tutto quel rame: una spiegazione davvero poco convincente, soprattutto perché il locale da cui era stato prelevato è stato individuato pochi minuti dopo.

I quattro avevano parcheggiato la macchina vicino al Grande Raccordo Anulare, in modo da poter fuggire più velocemente, cosa che gli è stata impossibile visto l'arrivo della polizia. Quando gli agenti hanno chiesto ai quattro cosa stavano facendo, hanno provato a dire che avevano casualmente trovato tutto quel materiale: una spiegazione improbabile, non solo perché erano tutti sudati in modo molto vistoso, ma anche perché nel terreno vicino c'erano impronte, rami spezzati e segni compatibili con il trascinamento di oggetti pesanti. Era come se qualcuno avesse trasportato degli oggetti molto ingombranti da un punto preciso fino alla macchina.

Non c'è voluto molto per capire da dove avessero preso tutto quel rame: a poca distanza, gli agenti hanno trovato un cancelletto divelto. Un residente ha raccontato di aver sentito rumori sospetti provenire dall’area dei garage, come se qualcuno stesse spostando carichi pesanti nel cuore della notte. Chiamato il proprietario del terreno, questi ha confermato il furto: il garage era stato forzato, diversi attrezzi erano spariti, così come i cavi in rame, che erano stati già messi nell'auto. Per i quattro è scattato l'arresto con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso.