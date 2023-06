Tiziano Ferro ricorda Martina Ventura, la ragazza morta di ritorno dal suo concerto in un incidente L’omaggio del cantautore dal palco del concerto allo Stadio Maradona di Napoli: “Non ho parole. Fatemi condividere con voi una preghiera”

A cura di Pierluigi Frattasi

Omaggio di Tiziano Ferro a Martina Ventura, la ragazza di 26 anni morta in un incidente stradale nella notte fra sabato 24 e domenica 25 giugno 2023, mentre stava rientrando nella sua casa a Rieti insieme al fidanzato, dopo aver assistito al concerto del cantautore. “Voglio ricordare una ragazza di nome Martina, che era in auto col suo fidanzato e ha perso la vita – ha detto Tiziano Ferro dal palco del suo concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, questa sera, mercoledì 28 giugno 2023 – Io non ho parole per questa cosa. Fatemi condividere con voi una preghiera e un applauso per questa ragazza. Vi ringrazio di cuore”.

L'incidente di rientro dal concerto di Tiziano Ferro

I funerali di Martina sono previsti per domani, giovedì 29 giugno 2023, ma non si sa ancora se a Rieti o a Marcetelli, il comune in cui Martina viveva con la madre e la sorella dopo la morte del padre. Le due comunità si sono strette nel dolore alla famiglia e agli amici di Martina. In molti speravano che Tiziano Ferro potesse dire qualche parola per ricordare la ragazza, che era una sua grande ammiratrice.

L'indagine sull'incidente stradale

Martina e il suo fidanzato, secondo le prime ricostruzioni, stavano rientrando dopo la serata allo stadio Olimpico di Roma, verso le 6.30 del mattino, quando l'automobile su cui viaggiavano, una Renault Clio, si è schiantata contro il muro mentre stavano percorrendo via della Pisana. Sembra che lo schianto possa essere stato causato da un colpo di sonno del ragazzo, che si trova in gravi condizioni all'Umberto I. Entrambi avevano la cintura di sicurezza. Non risulterebbe il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.