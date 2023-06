Si schianta con l’auto mentre rientra da un concerto: giovedì i funerali della 26enne Martina Ventura Stava rientrando dal concerto di Tiziano Ferro con il fidanzato, quando l’auto su cui stavano viaggiando si è schiantata contro un muro: potrebbe essere stato fatale un colpo di sonno del ragazzo, in gravi condizioni all’Umberto I.

A cura di Beatrice Tominic

Si terranno giovedì i funerali di Martina Ventura, la ragazza di 26 anni che ha perso la vita nella notte fra sabato 24 e domenica 25 giugno 2023, mentre stava rientrando nella sua casa a Rieti insieme al fidanzato, dopo aver assistito al concerto di Tiziano Ferro.

I due stavano rientrando dopo la serata allo stadio Olimpico di Roma, verso le 6.30 del mattino, quando l'automobile su cui viaggiavano, una Renault Clio, si è schiantata contro il muro mentre stavano percorrendo via della Pisana. Quello che ha coinvolto i due ragazzi si è mostrato fin da subito come un incidente autonomo. Secondo quanto emerso dai rilievi, come riporta l'edizione reatina de il Messaggero, sembra che lo schianto possa essere stato causato da un colpo di sonno del ragazzo, che si trova in gravi condizioni all'Umberto I.

Le indagini sull'incidente

Indossavano entrambi la cintura di sicurezza e non ci sarebbero stati veicoli a quell'ora sulla loro strada. Secondo l'autopsia effettuata sul corpo della ragazza, effettuata ieri pomeriggio, 27 giugno 2023, all'obitorio del Verano, non sono state rilevate alterazioni dovute all'assunzione da alcool o droghe. Per questa ragione l'ipotesi è che lo schianto sia avvenuto in seguito ad un malore o ad un colpo di sonno del ragazzo che si trovava al volante.

In breve tempo, dopo essere stati allertati, sono arrivati i soccorsi: i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare i ragazzi dalle lamiere dell'automobile, accartocciata dopo l'impatto. Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso. Nulla da fare, invece, per Martina che ha riportato lesioni e fratture multiple su tutto il corpo: ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano, la ragazza è morta sul colpo.

I funerali di Martina Ventura

L'ultimo saluto a Martina è stato organizzato per domani, giovedì 29 giugno 2023, ma non si sa ancora se si terrà a Rieti o a Marcetelli, il comune in cui Martina viveva con la madre e la sorella dopo la morte del padre, fra il lago del Turano e quello del Salto. Nel frattempo tutta la comunità dei due comuni si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Martina, che sperano in qualche parola di ricordo anche da parte di Tiziano Ferro, il cantante che era andata a vedere prima di quel tragico incidente.