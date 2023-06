Auto si schianta contro muro in via della Pisana: morta ragazza di 26 anni, ferito 28enne alla guida Dopo lo schianto, i due giovani sono rimasti intrappolati nelle lamiere dell’automobile. La ragazza è morta sul colpo, il fidanzato al volante è stato trasferito al San Camillo.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo ieri mattina, nella giornata di domenica 25 giugno 2023, in via della Pisana: un'automobile si è schiantata contro un muro. Erano da poco passate le 6 di mattina, quando una Renault Clio è andata a sbattere contro un muro lungo via della Pisana, all'altezza del civico 365, all'incrocio con via Moretti.

A bordo dell'automobile due ragazzi: una ventiseienne che sedeva sul lato del passeggero e, alla guida, il fidanzato, un ventottenne. Dopo lo schianto per la giovane non c'è stato più niente da fare. Trasportato in codice rosso il ragazzo alla guida.

L'incidente su via della Pisana

È successo verso le 6.30: il ragazzo alla guida ha perso il controllo dell'automobile per cause ancora in fase di accertamento. La Renault Clio si è schiantata contro il muro: nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Non appena allertati sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo XI Marconi e gli operatori del personale sanitario del 118. I primi hanno immediatamente provveduto a svolgere i rilievi di rito e a mettere in sicurezza l'area, mentre gli altri hanno preso in cura i due ragazzi.

Rimasti intrappolati nelle lamiere dell'automobile che si è schiantata contro il muro, il ventottenne e la ventiseienne sono stati estratti dai vigili del fuoco. La ragazza è subito apparsa in condizioni molto critiche ed è morta poco dopo. Il ragazzo invece è stato trasportato d'urgenza in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, a meno di cinque chilometri di distanza.

Le indagini sull'incidente

A seguito dell'incidente, il muro coinvolto è stato transennato. La salma della ragazza, trasportata al policlinico Agostino Gemelli, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il ragazzo, invece, è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito ed è risultato negativo.